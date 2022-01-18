РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В Домодедове за сутки выявили 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 18 776 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 2 754 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 669 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 12 841 человек. Выздоровели и выписались 610 618 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт.