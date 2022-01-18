РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 янв. На строительной площадке котельной в микрорайоне Бахчиванджи Щелкова произошли существенные изменения, на данный момент котельная готова на 40%, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На объекте постоянно задействованы 2 единицы техники и трудятся 11 рабочих.

Мощность будущей котельной составит 25,4 МВт. Работать она будет автономно благодаря возможности дистанционного управления процессом. Уже в августе этого года ее введут в эксплуатацию.