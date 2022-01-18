РИАМО - 18 янв. Специалисты приступили к подсчету основных видов охотничьих животных. Учет продлится 2 месяца, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
К основным видам охотничьих животных относят: лося, косулю, кабана, благородного и пятнистого оленей, волка, лисицу, куниц, хорей, горностаев, белок, зайца-беляка, зайца-русака, рябчика, тетерева, глухаря и серую куропатку.
В регионе сейчас обитает 70 видов охотничьих животных. Также в подмосковных лесах можно встретить енотовидную собаку, бобров, барсуков, американскую норку, горностая, ондатру, вальдшнепа, перепела, коростель.
Водятся и водоплавающие птицы - кряква, чирки (свистунок и трескунок), широконоска, свиязь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, а из болотных птиц - бекас, гаршнеп, камышница, лысуха, и другие.
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