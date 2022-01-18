РИАМО - 18 янв. Специалисты приступили к подсчету основных видов охотничьих животных. Учет продлится 2 месяца, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

К основным видам охотничьих животных относят: лося, косулю, кабана, благородного и пятнистого оленей, волка, лисицу, куниц, хорей, горностаев, белок, зайца-беляка, зайца-русака, рябчика, тетерева, глухаря и серую куропатку.

«Работа предстоит большая: в регионе свыше 60 охотхозяйств, на каждое приходится 10-12 маршрутов. В общей сложности сотрудникам придется преодолеть свыше 7 тыс. км по зимнему бездорожью. На основании анализа полученных данных будут приниматься решения об определении квот и норм допустимой добычи», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В регионе сейчас обитает 70 видов охотничьих животных. Также в подмосковных лесах можно встретить енотовидную собаку, бобров, барсуков, американскую норку, горностая, ондатру, вальдшнепа, перепела, коростель.

Водятся и водоплавающие птицы - кряква, чирки (свистунок и трескунок), широконоска, свиязь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, а из болотных птиц - бекас, гаршнеп, камышница, лысуха, и другие.