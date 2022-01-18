РИАМО - 18 янв. Московские оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя столицы за попытку сбыта наркотического средства - метадона, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители задержали 42-летнего мужчину в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Полицейские изъяли 121 сверток с неизвестным веществом. Общая масса наркотика составила 103,9 г.

Последующее исследование установило, что в свертках находился метадон. Злоумышленник приобрел партию вещества для дальнейшего сбыта, однако сделать этого не успел.

Дома у задержанного также было обнаружено и изъято 286 свертков с неизвестным веществом, их отправили на экспертизу.

Следствием возбуждено уголовное дело. Сейчас злоумышленник находится под стражей.