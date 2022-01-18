РИАМО - 18 янв. Первые три кампуса научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы» планируют открыть через год в столице, закладки камней еще двух кампусов проведут 25 января, сообщил академик РАН, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Это еще 500 тыс. кв. м. Рядом с главным зданием мы строим корпуса, или кластеры, тоже очень современные, но прикладные - нано, тех, инжиниринг», - сказал Садовничий.

Он отметил, что кампусы будут наполнены проектами, которые молодые ученые принесут в эту долину.

«Через год заканчивается строительства трех кампусов. 25 января мы откроем с Сергеем Семеновичем Собяниным начало (строительства - ред.) еще двух кампусов», - сказал Садовничий.

Он отметил, что это будет настоящий город при университете, его цель - проекты.

«Тысячи проектов уже поданы. Многие уже приступили к переходу в долину. <...> Это огромное будущее технологий нашей страны», - заключил Садовничий.

На территории свыше 17 га планируется создать инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы». В нем разместят 9 кластеров по различным направлениям, включая биомедицину, нанотехнологии, робототехнику, космические исследования и другие.