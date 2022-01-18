РИАМО - 18 янв. Более 770 гостиниц, расположенных на территории Московской области, с 2016 года получили «звезды». С этого года процедура присвоения «звездности» является обязательной, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Получение «звездности» для гостиниц помогает упорядочить ведение этого бизнеса и обеспечить надлежащий уровень сервиса. Всего шесть классификаций – от «пятизвездочных гостиниц» до гостиниц без звезд.

Сейчас в Подмосковье функционируют 17 гостиниц с пятью «звездами», 106 – с четырьмя, 207 – с тремя, 56 – с двумя, 19 – с одной, 370 – без звезд.

«Пятизвездочные» гостиницы расположены в Жуковском, Балашихе, Химках, Истре и Солнечногорске.

С 1 января 2022 года процедура классификации гостиниц стала обязательной для всех. Сейчас в Подмосковье располагается 900 гостиниц.

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