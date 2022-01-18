РИАМО - 18 янв. Столичные городские службы усилили работу по ликвидации последствий сильного снегопада, прошедшего в мегаполисе. Очистка дорог и городских объектов ведется в круглосуточном режиме, в уборке задействованы более 90 тыс. рабочих и около 12 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В первую очередь, ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что местами в Москве прирост свежевыпавшего снега за полтора дня составил до 14 см. По прогнозам синоптиков, снегопад завершится во вторник во второй половине дня.

Сейчас городские службы столицы подметают дороги, тротуары и дворы. После подметания поверхности обрабатывают противогололедными средствами. По всему городу проводится вывоз снега.

Водителей просят быть особенно осторожными, строго соблюдать ПДД и с пониманием относиться к работе городских служб.