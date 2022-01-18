РИАМО - 18 янв. Более 10 домов планируется передать под заселение по программе реновации жилфонда Москвы в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

«В I квартале 2022 года запланировано передать под заселение 11 новостроек. Они расположены в 6 округах столицы. Большая часть из них находятся на северо-востоке и юго-западе столицы», – сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

В данный момент по реновации введены в эксплуатацию 177 домов. Их общая площадь составляет 2,3 млн «квадратов». При этом 156 домов площадью 2,6 млн кв. м строятся, а еще 183 находятся в стадии проектирования. 69,7 тыс. жителей из 421 дома переселены или находятся в переселении.

Программа столичной реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Для ее реализации подобраны 534 стартовых площадки. В целом реновация затронет свыше 1 млн жителей города.

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