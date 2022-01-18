РИАМО - 18 янв. Минцифры РФ проводит переговоры с производителям электроники Lenovo, HP и Acer для создания ноутбуков на базе российских процессоров в рамках эксперимента. Речь идет о партии в 50 тыс. локализованных устройств, в которых должны быть использованы процессоры от «Байкал Электроникс», сообщает газета «Коммерсант».

При этом одним из главных вопросов является локализация продукции потребительского рынка вычислительной техники на территории России.

Согласно протоколу заседания Минцифры от 15 декабря 2021 года, ведомство обсуждало производство ноутбуков на отечественных процессорах с руководством ООО «Леново Глобал Технолоджи Раша». По данным министерства, производитель электроники со штаб-квартирой в Пекине выразил готовность к диалогу.

«Промышленное производство запланировано на 2023 год. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой», — уточнили в Минцифры.

В министерстве отметили, что иностранные производители уже используют в работе процессоры архитектуры ARM, которые разрабатываются в том числе и в России. Представители Lenovo и HP отказались комментировать переговоры с ведомством и заявили, что говорить о конкретике еще рано.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что на текущем этапе переговоров речь идет о бронировании 50 тыс. российских процессоров разных производителей, из которых около 10 тыс. планирует приобрести HP, остальная часть распределена между Lenovo и Acer до конца года.

При этом локализованные ноутбуки будут создаваться прежде всего для госсектора и силовиков. По словам Муртазина, тираж новых ноутбуков быстро раскупят из-за отечественных процессоров, несмотря на высокую цену. Эксперт считает, что такой шаг может быть началом пути к импортозамещению.

По данным отечественных ритейлеров, Lenovo, HP и Acer входят в число наиболее востребованных брендов ноутбуков в России, продажи компаний значительно выросли в 2021 году.