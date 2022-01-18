РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 янв. Мобильный офис социальной газификации приедет в Щелково 23 января, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Офис будет работать в д. Большие Петрищи у пруда с 11:00 до 13:00 и в д. Костыши у памятника погибшим в годы ВОВ с 13:30 до 16:00.

В многофункциональном центре на базе микроавтобуса доступны 12 социальных услуг: заключение комплексного договора по социальной газификации; заключение договора на техобслуживание газового оборудования; регистрация объекта; присвоение адреса; применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество; перерасчет за ТКО; экстренная соцпомощь; договор социального контракта; оказание услуг на дому; льготы ФНС; доставка в медицинские учреждения 65+; вакцинация, осмотр врача.