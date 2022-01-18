РИАМО - 18 янв. Преподаватели МГУ стараются внимательно относиться к 9-летнему вундеркинду Алисе Тепляковой, которая обучается на факультете психологии, заявил академик РАН, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.



«Моя позиция — сделать все, чтобы достойно обучить девочку. Будем все делать, преподаватели стараются. Важно, чтобы ей хватило и сил, и здоровья. Нужно проявлять крайнюю осторожность, внимание», — сказал Садовничий.

По его словам, крайне важно, чтобы ребенок нормально прошел детство и созрел до будущей жизни.

«Это уникальный случай», — заключил ректор МГУ.

Алиса Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. После этого она поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ.

Ранее в декабре сотрудникам МГУ пришлось вызвать наряд полиции, когда Теплякова сдавала экзамен. Причиной стало поведение отца девочки. Мужчина вступил в конфликт с сотрудниками вуза из-за того, что девочка в расстроенных чувствах выбежала из аудитории после того, как неправильно ответила на экзаменационный вопрос. По мнению отца девочки, ее «завалили» на экзамене.