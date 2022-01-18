РИАМО - 18 янв. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, что алкоголь перед купанием в проруби пить нельзя. На это есть несколько причин, сообщает aif.ru.

По его словам, при употреблении спиртного может нарушиться координация движений, а также можно неадекватно оценить свое состояние (можно утонуть, если возникнут судороги или потеря сознания).

Кроме того, алкоголь (точнее — этанол в его составе) вызывает вначале расширение сосудов мышц, а потом их резкий спазм, что приводит к переохлаждению всего тела и развитию коллапса (резкого падения давления), а в тяжелых случаях — к тромбозам, инфаркту и инсульту.

«Поэтому любой человек должен реально оценить свои возможности на трезвую голову и не подвергаться неоправданному риску. Если уж было употребление алкоголя, то заходить в холодную воду можно только спустя в среднем двое суток, когда большая часть этанола метаболизировалась в печени, и другие важные органы снова будут полноценно работать», — подчеркнул Аскаров.