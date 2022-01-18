РИАМО - 18 янв. Традиционная церемония разлива медовухи пройдет в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 26 января, сообщил академик РАН, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

«26 января в 16:00 будет традиционный разлив медовухи. Она готова. Я должен буду ее попробовать. Это хорошая традиция», - сказал Садовничий.

По его словам, мероприятие пройдет в фойе фундаментальной библиотеки МГУ. После этого состоится традиционный студенческий концерт, где изберут звезду вуза.

«Помню в Суздале я попробовал медовуху. Мне понравилось. Я придумал рецепт. И вот уже 30 лет такая традиция. В этом году мед башкирский», - заключил ректор.