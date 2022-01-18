РИАМО - 18 янв. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области пожаловалось на нарушение контракта со стороны ООО «Алтайметаллсервис». Московское областное УФАС России приняло решение внести сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа по региону.

Управление заключило контракт с организацией на поставку сейфов. Однако позднее компания нарушила условия исполнения договора. В связи с этим контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

Кроме того, на заседании комиссии подмосковного УФАС России представители «Алтайметаллсервис» не представили документы, которые бы подтвердили своевременное устранение нарушений условий контракта.

После изучения представленных доказательств надзорное ведомство приняло решение внести сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков.