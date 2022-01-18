РИАМО - 18 янв. В Подмосковье продолжаются интенсивные снегопады, на уборку снега в регионе вышли свыше 14,2 тыс. дворников и почти 2 тыс. единиц спецтехники, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В связи со снежной стихией губернатор поручил коммунальщикам усилить работу по уборке территорий от снега, поэтому сегодня с 6 утра на улицы подмосковных городов выведено более 14,2 тыс. дворников и почти 2 тыс. единиц спецтехники», – заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Он уточнил, что в Подмосковье будут поддерживать такой интенсивный график работ и численный состав дворников и техники до тех пор, пока не будет расчищена территория.

«Хотим извиниться за неудобства перед нашими жителями, просим их с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, так как расчистка снега ведется активно, всеми силами и средствами. Мы постоянно мониторим ситуацию и находимся в тесном взаимодействии с муниципалитетами», - отметил Хромушин.

На маршруты с наибольшим пассажиропотоком дополнительно вывели 100 автобусов. Для быстрого реагирования на остановках работают дежурные сотрудники, на каждой «горячей точке» установлены камеры. Соблюдение графика движения транспорта контролируют в оперативном штабе.

За сутки уже выполнено порядка 2 циклов обработки противогололедными материалами и очистки проезжей части.

«В приоритетном порядке ведется обработка и очистка дорог с высокой интенсивностью движения, маршрутов следования общественного транспорта, потенциально опасных участков дорог и тротуаров», — добавил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, для обеспечения безопасного и комфортного движения пешеходов и автомобилистов на дорогах работает свыше 2,3 тыс. единиц спецтехники и более 3,4 тыс. рабочих.

Подмосковных водителей попросили по возможности ограничить поездки на личном транспорте. Выехавшим на дорогу автолюбителям рекомендовали обязательно очищать машину от снега, не парковаться на проезжей части и рядом с остановками. Это позволит не осложнять дорожную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а дорожным службам - быстрее выполнить работы по уборке снега.