РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В войсковую часть 33193 в деревне Степыгино Домодедова на стажировку приехали 24 курсанта филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра из Серпухова, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Здесь у нас эксплуатационная практика. Мы традиционно сюда каждый год на 4 и 5 курсах приезжаем. <...> Здесь мы знакомимся с несением службы в составе дежурной смены, смотрим, как все проходит, что нас ожидает в войсках уже в качестве офицеров», - сказал старший сержант, курсант филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого Артем Красильников.

Стажировка продлится месяц. В группе 24 человека.

Стажировка проводится ежегодно весной для четвертых курсов, а зимой - для пятых.