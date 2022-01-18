РИАМО - 18 янв. В доме на севере Москвы найдено тело женщины с множественными травмами. За это нападение задержан сын убитой, сообщает РЕН ТВ.

Тело женщины было найдено в доме на 4-м Войковском проезде 15 января. На лице погибшей были следы укусов собаки. Полицейские установили, что женщина была мертва уже в течение двух дней.

Помимо собачьих укусов на теле женщины были зафиксированы множественные травмы, которые указывали на избиение. На следующий день был задержан сын убитой.

Он признался, что ранее поссорился со своей матерью. Мужчина напал на нее, избил, начал душить, а затем оставил умирать.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.