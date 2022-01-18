РИАМО - 18 янв. В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова обучение во втором семестре планируют вести в смешанном формате - онлайн и офлайн, сообщил академик РАН, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

«В МГУ доля вакцинированных составляет 84%. Планка будет повышаться. Скорее всего учеба в следующем семестре будет в смешанном формате», - сказал Садовничий.

Он отметил, что новые ограничительные меры по коронавирусу в МГУ пока не предполагаются.

«Будем исходить из ситуации в стране, есть рекомендации Роспотребнадзора по рассадке, вентиляции, дезинфекции», - уточнил ректор вуза.

По его словам, лекции с большим числом студентов скорее всего будут проходить дистанционно. Однако преподаватели МГУ ведут живое общение со студентами, отвечают на все вопросы.

«Мы готовы и к другим мерам. Конечно, когда вспыхивает в коллективе болезнь, мы обязаны перевести на дистант», - добавил Садовничий.

Ректор сообщил, что дистанционная форма обучения вызывает вопросы по качеству образования и по объему живого общения.

«Не может быть образование такого типа всегда. Мы попали в экстремальную ситуацию. <...> Надеюсь, что в ближайший год живое общение вернется в образование», - заключил Садовничий.

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