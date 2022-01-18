РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В ночь с 18 на 19 января в связи с проведением крещенских купаний в Люберцах продлят работу 23 автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Общественный транспорт будет проходить через места, где организованы купания.

Автобусы будут работать до 3:00, интервал движения с 22:00 составит 15-20 минут.

Продлят работу маршрутов №№78, 453, 8, 15, 18, 539к, 888к, 463, 32, 38, 53, 77, 22, 323, 351, 416, 23, 33к, 43, 52, 57, 943к, 1223к.