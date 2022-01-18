РИАМО - 18 янв. Соцсеть TikTok начала исполнение в РФ закона «о приземлении», выполнив одно из трех требований, разместив форму обратной связи на своем сайте. Об этом пишет Газета.ru.

По данным Роскомнадзора, компания исполнила требование разместить на информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Остальные два требования, которые включают регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора и размещение на своем сайте счетчика, соцсети не исполнила.

Закон о «приземлении» в России зарубежных IT-компаний вступил в силу 1 января 2022 года. Данный закон должны исполнять иностранные компании с ежедневной аудиторией в 500 тыс. пользователей на территории РФ.

Ранее некоторые из требований уже выполнили ряд иностранных компаний, включая Apple, Viber и Likee.