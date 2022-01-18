РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Транспортным предприятиям, работающим на территории Люберец, предложили создать для водителей алгоритм действий в конфликтных ситуациях, сообщил начальник отделения технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Борис Сосков.

Данный вопрос рассмотрели на заседании комиссии по безопасности дорожного движения во вторник.

«На наших водителей, которые двигаются по территории Люберец, поступает много жалоб. Многое фиксируется в Instagram, в разных социальных сетях. Выкладывают то, что хочется. <…> Никто не разбирается, делают поверхностные выводы. Что хотелось бы отметить: водитель всегда виноват, независимо от того, кто был зачинщиком, кто спровоцировал конфликт. Возможно, перевозчикам необходимо разработать алгоритм действий водителя (при конфликтах — ред.)», — сказал Сосков.

В рамках алгоритма предложили рассмотреть вопросы о том, могут ли снимать водителя на камеру и как ему действовать в конфликтных ситуациях. В общественном транспорте предложили установить камеры видеонаблюдения.

Также на заседании обсудили постановление о тахографах, федеральные законы о техосмотре транспорта и безопасную перевозку детей.