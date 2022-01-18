РИАМО - 18 янв. В столице завершено расследование уголовного дела в отношении двух 44-летних мужчин по факту организации деятельности экстремистской организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (запрещена в РФ), сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Оба мужчины обвиняются по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). С сентября 2017 года по февраль 2021 года они организовали на севере столицы работу местного подразделения организации.

«Конспиративные сборы проходили в одной из квартир на улице Дыбенко. Последователи изучали религиозную литературу, пропагандирующую учение «Свидетелей Иеговы», и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения. Кроме того, организаторы проводили и онлайн-собрания по видеосвязи», — отметила Иванова.

Противоправная деятельность была пресечена благодаря совместной работе следователей ГСУ, сотрудников МВД и ФСБ.

В рамках дела провели ряд экспертиз, включая психолого-лингвистическую и религиоведческую. В данный момент уголовное дело направлено для передачи в суд.