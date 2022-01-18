РИАМО - 18 янв. Морозы придут в ночь на Крещение в Московский регион, температура воздуха опустится до минус 18 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Так, в столице температура воздуха упадет до минус 17 – минус 15 градусов, в Подмосковье – до минус 18 градусов.

Уже 20 января в регион вновь придут снегопады и потепление.

Ранее врач предостерег от купания в ледяной проруби людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто недавно переболел коронавирусом. Также нельзя окунаться в купель тем, кто сейчас болеет ОРВИ или недавно переболел.