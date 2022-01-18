РИАМО - 18 янв. Новый участок Калининско-Солнцевской линии московского метро построили почти на 1/3. Строящийся отрезок метропути соединит между собой будущие станции «Пыхтино» и «Внуково». Последняя будет открыта в одноименном аэропорту Москвы и сделает его первой в мире воздушной гаванью с собственной станцией метро, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«При следовании из центра города в аэропорт отбывающие со станции «Пыхтино» поезда будут пересекать реку по новому метромосту, и лишь затем уходить в подземный тоннель в сторону «Внуково». Сейчас на станциях «Пыхтино» и «Внуково» ведутся монолитные работы, готовность основных конструкций – 64% и 28% соответственно. Весь новый отрезок линии готов почти на треть», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, проходка левого перегонного тоннеля между станциями уже началась. В работах задействован тоннелепроходческий щит «Роза».

«Щит «Роза» начал строительство левого перегонного тоннеля длиной порядка 1 км между станциями «Пыхтино» и «Внуково» на участке продления желтой ветки. Ранее этот щит завершил проходку в сторону действующей станции «Рассказовка», – добавил Бочкарев.

Он уточнил, что после того, как закончилась предыдущая проходка, щит «Роза» был за несколько недель разобран на площадке, расположенной за оборотными тупиками станции «Рассказовка». После этого разобранный щит переместили к новому месту работ на противоположный от будущей станции «Пыхтино» берег реки Ликова и смонтировали в стартовом котловане.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является проектировщиком и генподрядчиком по строительству новых линий и станций Мосметро) Юрия Кравцова, сейчас щит «Роза» выполняет работы на глубине от 10 до 16 метров, преимущественно в глинистых почвах с тугопластичными суглинками.

Кравцов отметил, что рабочий путь щита будет проходить вдоль существующего автомобильного тоннеля под дорожным полотном Центральной улицы Внуково, а также под мостовыми конструкциями эстакады и будет направлен к вокзальному комплексу аэропорта. При этом на пути щита залегает множество инженерных коммуникаций.

До возведения тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково» тоннелепроходческий щит «Роза» использовался при строительстве тоннелей южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Каховская». Щит прошел под землей около 4,3 км пути.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети сообщил, что новая проектируемая линия пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса» - прямо к аэропорту.

«Кроме авиапассажиров, новым участком Калининско-Солнцевской линии смогут пользоваться почти 350 тыс. жителей и те, кто работает в новой Москве. Прежде всего, в кварталах вдоль Боровского и Киевского шоссе», - писал Собянин.

Планируется, что после ввода нового участка Калининско-Солнцевской линии метро комплексно улучшится транспортная доступность новой Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.