РИАМО - 18 янв. В холодное время года необходимо беречь глаза, так как в этот период их здоровье чаще подвергается опасности из-за сезонных инфекций. При заболевании вирусами под контактными линзами может возникнуть осложнение, сообщает хирург-офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

Зимой вирусные заболевания распространяются быстрее. Это несет особые риски для глаз, так как в 1-1,5% случаев заражение может иметь глазные проявления, в том числе опасные.

«Если поражается, например, роговица, она может потерять свою прозрачность и начать мутнеть. Это серьезное состояние, которое может быть следствием как герпетического, так и аденовирусного поражения», – отметил Азнаурян в эфире радио Sputnik.

При появлении признаков заражения вирусной инфекцией следует отказаться от ношения контактных линз. Иначе под ними может возникнуть тяжелое осложнение, которое будет непросто вылечить. При этом нужно беречь глаза от солнца в безоблачные дни, так как ультрафиолет, отражающийся от снега, может навредить здоровью глаз.

«Это может серьезно повлиять на глаза, испортить сетчатку. Поэтому важно защищать глаза специальными очками. Причем неважно, насколько темные очки используются, главное, чтобы в стеклах была прослойка, которая поглощает ультрафиолет», – подчеркнул медик.