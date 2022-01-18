РИАМО - 18 янв. Рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах было отложено на заседании совета Госдумы РФ. Активное участие в работе над документом принимают столичные парламентарии, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, законопроект готовился как реакция на распространение штамма «дельта». Когда же его вытеснил «омикрон», стало необходимо менять подход.

«Инициатива введения QR-кодов – вынужденный шаг, направленный на борьбу с пандемией. Важное для страны решение обсуждается открыто и конструктивно с участием всех политических сил, федеральных, региональных органов власти, медиков, экспертов, граждан России. Это пример консолидации нашего общества против общей беды», – написал Шапошников в Facebook.

В работу над документом включены и депутаты Мосгордумы. В парламент столицы поступило свыше 5 тыс. обращений москвичей по поводу законопроекта с различными позициями. Все они были направлены в аппарат Госдумы РФ для анализа и обобщения.

«Я считаю, что решение, которое будет принято, должно учитывать как общегосударственные интересы, так и региональную специфику. Должна прозвучать и быть учтена каждая позиция. Мы придерживаемся этого принципа в Мосгордуме, а также во взаимодействии с нашими коллегами из регионов и федеральными законодателями», – отметил Шапошников.

Как отметил спикер столичного парламента, на Москву приходится серьезная нагрузка из-за распространения «омикрона». Несмотря на это, город готов к различным вариантам развития событий и мобилизации ресурсов.

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