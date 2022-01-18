РИАМО - 18 янв. ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе станции метро «Сокол» на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Машины столкнулись в районе дома 71, корп. 1, по направлению движения в центр города.

На месте аварии работают оперативные службы города. Перекрыты две полосы движения в сторону центра на дублере Ленинградского проспекта.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе ДТП наблюдается небольшой затор.