РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 95 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 31 932 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

2 754 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 669 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 12 841 человек. Выздоровели и выписались 610 618 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.