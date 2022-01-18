РИАМО - 18 янв. Привычка выпивать стакан воды перед завтраком полезна, так как вода оказывает благотворное влияние на организм, но она должна быть комнатной температуры, сообщила гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Стакан воды утром натощак – действительно полезная привычка, происходит пробуждение организма. Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора», – сказала Дианова в эфире радио Sputnik.

Она уточнила, что с точки зрения гастроэнтерологии вода натощак стимулирует перистальтику кишечника. Но вода не должна быть холодной.

Еще в воду с утра можно добавлять лимонный или апельсиновый сок, если нет заболеваний ЖКТ.

«При наличии заболеваний ЖКТ, обострении, например, гастрита, такая вода, особенно холодная, может вызывать спазмы, могут возникать боли в животе, возможно развитие панкреатита, холецистита», – предупредила врач.