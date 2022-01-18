РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Главу подмосковного Красногорска Дмитрия Волкова избрали секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

XXVIII конференция местного отделения партии состоялась вечером 17 января. Члены партии избрали секретарем местного отделения главу округа Дмитрия Волкова.

«Благодарю за оказанное доверие. Для меня это большая честь и одновременно очередной вызов. Своими совместными действиями и поступками мы должны доказать, что мы сильные», – написал Волков своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что каждый партиец – член одной большой и дружной команды.

«Вместе мы можем свершить многое – начиная от инициатив местных отделений и заканчивая масштабными партийными проектами, которые определяет для нас вышестоящее руководство», ­– добавил Волков.

По словам главы муниципалитета, у каждого из красногорской команды есть большой опыт и знания в разных сферах деятельности, которые они обязательно продолжат применять в работе, в каждом конкретном проекте.

«И обязательно будем в тесном взаимодействии с жителями, для которых мы эти проекты и реализовываем. Только такое сотрудничество даст свои плоды и тот результат, к которому необходимо стремиться. Уверен, вместе у нас все получится!» – заключил Волков.