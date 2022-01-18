РИАМО - 18 янв. В преддверии и во время новогодних праздников сотрудники пожарной охраны в целом по РФ отработали около 38 тыс. сообщений, среди них были и ложные, сообщил во вторник журналистам начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России Валентин Нелюбов.

«Подразделения пожарной охраны за предновогодние дни, новогодние праздники и Рождество отработали порядка 38 тыс. сообщений, которые были. Были и ложные сообщения», — сказал Нелюбов.

По его словам, ложные сообщения были связаны с фактами хулиганства, ложным срабатыванием сигнализаций, а также с обращениями бдительных граждан, которые увидели какой-либо опасный фактор и сообщили о нем.

«Каждый факт вызова подлежит изучению, расследованию, и, соответственно, заключению как таковому. Если мы говорим про хулиганство — это административная и вплоть до уголовной ответственности, возмещение затрат, которые понесут оперативные службы за данный вызов», — отметил Нелюбов.