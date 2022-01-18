РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Подростки и активисты Подольска смогут подать заявки на участие в VII Городской школе вожатых, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Более 7 лет в Подольске школа вожатых выпускает творческих, талантливых и креативных учеников, знающих свое дело. Ребята получают знания, которые им пригодятся не только в лагере, но и в дальнейшей жизни. Участники узнают многое об общении с детьми и смогут подрабатывать в лагерях летом. Их ждут увлекательные лекции, психологические тренинги, яркие мероприятия.

Всех, кто готов окунуться в лагерную жизнь, узнать о ее тонкостях, познакомиться с вожатским делом и овладеть им, приглашают зарегистрироваться на участие в VII Городской школе вожатых. Занятия будут проходить в молодежном центре «Максимум» и начнутся 6 февраля. Для участия нужно заполнить анкету по ссылке.