РИАМО - 18 янв. В Подмосковье из-за сильного и длительного снегопада на самые интенсивные участки добавили 80 пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба областного Минтранса.

Общественный транспорт Подмосковья работает в усиленном режиме из-за обильных снегопадов. На маршруты с наибольшим пассажиропотоком в регионе добавили 80 автобусов в 17 муниципалитетах.

Три больших автобуса вышли на маршруты №№1225 и 1232 в Люберцах, три автобуса добавили на маршруты №№305, 470, 904 в Дзержинском. Два автобуса стали курсировать на маршруте №46 во Власихе. Три больших автобуса вышли на маршрут №367 в Ленинском округе.

Кроме того, на областные маршруты вывели 20 новых автобусов большого класса. В Лобне 8 новых автобусов работают на маршрутах №№1, 2, 9. В Ленинском округе 6 маленьких автобусов заменили на 5 больших на маршрутах №№1224к, 1201, 1202. Также 2 новых автобуса вышли на маршрут №379, а на маршруте №30 в Домодедове работают 5 новых автобусов.

Соблюдение графика движения транспорта контролируют в режиме онлайн в оперативном штабе. Ситуация с очередями на остановках на каждой «горячей точке» контролируется через камеры наблюдения. Кроме того, ведется взаимодействие с ГИБДД, МЧС и дорожными службами.