РИАМО - 18 янв. В Подмосковье врачи спасли жизнь беременной с коронавирусом и 100-процентным поражением легких, пациентка уже выписана из больницы, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Женщина на 31-й неделе беременности с высокой температурой поступила в Сергиево-Посадский роддом в конце октября. У нее выявили двухстороннюю пневмонию с 60% поражением легких.

Состояние матери отражалось на плоде. У ребенка возрастала нехватка кислорода, поэтому врачи решили проводить экстренное кесарево сечение. В результате на свет появился мальчик. Тем временем состояние молодой мамы ухудшалось: у нее были серьезные проблемы с дыханием. Женщину перевели в реанимацию.

«Болезнь прогрессировала, потребовался перевод на ИВЛ. Диагностировали деструктивную пневмонию. В плевральной полости образовалось большое скопление гноя, поражение легких выросло до 100%. Мы не сдавались и продолжали терапию, привлекая специалистов различных профилей и постоянно корректируя схему лечения», — разъяснила заведующая инфекционным отделением по профилю акушерство и гинекология с родильным блоком Сергиево-Посадской районной больницы Любовь Бысь.

Она подчеркнула, что состояние женщины постепенно улучшалось, позже ее отключили от аппарата ИВЛ. Пациентка провела в больнице 78 дней, из них в реанимации — более 50. На сегодня молодая мама долечивается дома.

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