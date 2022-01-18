РИАМО - 18 янв. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 1415 человек, всего в области болезнь победили 610 618 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе зафиксировали 2754 новых случая заболевания, умерли 34 Covid-пациента. С начала пандемии в области выявили 669 733 случая инфицирования, скончался 12 841 человек.

В Подмосковье отмечается высокая нагрузка на врачей из‑за роста заболеваемости Covid‑19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе вакцинация жителей от Covid-19 находится в приоритете, ее делают максимально удобной.

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