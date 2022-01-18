РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Реконструкцию горнолыжного склона «Снежком» в подмосковном Красногорске проводят для повышения безопасности посетителей, сообщается на официальном сайте спорткомплекса.

Для оценки состояния склона всесезонного горнолыжного комплекса «Снежком» потребовался частичный демонтаж подвесного оборудования канатных дорог. Сейчас идет подготовка к освобождению всей поверхности горнолыжного склона от снега и льда.

Первый этап реконструкции комплекса стартовал 11 января. Начали с проведения полного аудита горнолыжного склона, на эти работы может уйти до трех месяцев. Другие объекты комплекса – каток, фитнес-центр и аквазона – функционируют в штатном режиме.

Прежде всего, предстоит оценить состояние полей склона, основного элемента охлаждения горы, одновременно специалисты технической службы комплекса проверяют состояние изнашивающихся элементов кресельной и бугельной дорог. Все проводится строго в соответствии с регламентом производителей канатных дорог и требованиями Ростехнадзора.

«Многие посетители жаловались на состояние склона. Оборудование необходимо проверить, чтобы избежать проблем в будущем. Комплекс принимает сотни человек, он обязан соответствовать всем нормам безопасности. Никому не нужна вторая «Зимняя вишня». Пока все катаются на натуральных склонах, у нас есть возможность найти все проблемные места в рамках реконструкции», – отметил конкурсный управляющий всесезонным горнолыжным комплексом «Снежком» Роман Носов.