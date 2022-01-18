РИАМО - 18 янв. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1 838 человек, всего в городе болезнь победили 1 911 329 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в мегаполисе госпитализировали 821 Covid-пациента. На ИВЛ находятся 507 заболевших.

В Москве за минувшие сутки выявили 8342 случая инфицирования, скончались 69 пациентов. С начала пандемии зафиксировано 2 104 575 случаев коронавируса, умерли 38 013 заболевших.

Сейчас проводится исследование вакцины от Covid-19 для подростков. Уже более 1,5 тыс. участников исследования сделали прививку первым компонентом препарата. Доктора на выявили серьезных побочных реакций на вакцину.