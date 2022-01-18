РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 янв. В городском округе Мытищи продолжается прививочная кампания против Covid-19, около 60% мытищинцев получили оба компонента вакцины, сообщил глава округа Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Азаров отметил, что для формирования коллективного иммунитета к инфекции необходимо вакцинировать еще 10% жителей муниципалитета. Почти 1,3 тыс. мытищинцев в новогодние каникулы воспользовались свободным временем и вакцинировались.

Врачи утверждают, что пациенты, вакцинированные, а тем более ревакцинированные, болеют бессимптомно или переносят заболевание в легкой степени. Иногда не удается полностью избежать заболевания, так как вирус очень активно мутирует, но среди вакцинированных очень мало подлежащих госпитализации.

По словам Азарова, несмотря на то, что прививочная кампания набирает обороты, врачи просят мытищинцев не забывать и о других мерах профилактики: носить маски в общественных местах и чаще обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Это связано и с появлением нового штамма «омикрон».

Ежедневно в пункты вакцинации обращаются порядка 450 человек. Они расположены во всех поликлиниках МГКБ, а также в торговых центрах «Красный Кит», «Перловский» и 4DAILY.

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