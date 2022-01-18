РИАМО - 18 янв. За минувшие сутки в Московской области выявили еще 2754 случая коронавируса, с начала пандемии это число выросло до 669 733, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вакцинироваться от инфекции в Подмосковье можно в поликлиниках и выездных пунктах. Через полгода после первой прививки нужно провести ревакцинацию. Прививки делают отечественными вакцинами.

По последним данным, коллективный иммунитет от коронавируса в Подмосковье составляет 76,3%.

Ранее в регионе зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом, связанный с новой волной и приходом штамма «омикрон».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>