РИАМО - 18 янв. За минувшие сутки в стране зафиксировали 688 летальных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стали 322 678 человек, сообщает оперштаб.

В Москве умерли 69 Covid-пациентов, в Санкт-Петербурге – 64, в Московской области – 34, в Красноярском крае – 28, в Алтайском крае – 25, в Нижегородской области – 22.

Также за последние 24 часа в стране выявили 31 252 случая инфицирования, удалось победить болезнь 24 564 пациентам.

С начала пандемии в России выявили 10 865 512 случаев заражения, выздоровели 9 902 935 пациентов.

Год назад в стране началась массовая вакцинация от инфекции. Привиться можно бесплатно в поликлиниках или выездных пунктах. Вакцинация помогает либо избежать инфицирования коронавирусом, либо переболеть им в легкой форме.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>