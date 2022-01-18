РИАМО - 18 янв. В столице за минувшие сутки подтвердили 8342 новых случая коронавируса, всего в городе выявили 2 104 575 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

Победить пандемию поможет вакцинация. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках мегаполиса и выездных пунктах вакцинации в общественных местах.

В выявлении и лечении Covid-19 московским врачам помогает Единая медицинская информационно-аналитическая система. С ее помощью упрощен доступ к истории болезни пациента, а также к результатам его анализов.

Ранее иммунолог Владимир Коновалов посоветовал всем переболевшим Covid-19 в первый год после инфекции проходить медосмотры и сдавать анализы. Это поможет предотвратить раннее развитие старения организма.

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