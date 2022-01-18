РИАМО - 18 янв. За минувшие сутки на территории России выявили 31 252 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии этот показатель в стране составляет 10 865 512, сообщает оперштаб.

Так, в столице за сутки зарегистрировали 8342 случая заражения, в Санкт-Петербурге – 4078, в Московской области – 2754, в Краснодарском крае – 715, в Свердловской области – 597, в Ростовской области – 554, в Ставропольском крае – 547.

Ранее в Минздраве РФ утвердили перечень противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции, среди них есть острые инфекционные и вирусные заболевания, аллергия.

Но остальным гражданам врачи настоятельно советуют проходить процедуру вакцинации от инфекции. В России массовая вакцинация стартовала год назад. Она проводится бесплатно. Привиться можно в поликлиниках и мобильных пунктах.

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