РИАМО - 18 янв. В Московском зоопарке родился малыш домашнего яка, девочка уже немного подросла, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Детеныш имеет черно-белый окрас, белые хвост и живот, гольфики на задних ножках.

«Самочка Кора – еще совсем молодая мама. Это первое ее потомство, поэтому мы сильно переживали за то, как она справится. Но она очень хорошо приняла малышку, вылизала и начала выкармливать», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Он также отметила, что после рождения детеныши яка практически сразу встают на ноги и начинают следовать за мамой.

В основном мама и дочь держатся подальше от самцов. Девочка будет питаться материнским молоком еще около 6 месяцев, после чего перейдет на взрослую пищу. Яки едят растительную пищу – траву, ветки, мюсли, овощи.