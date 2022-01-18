РИАМО - 18 янв. Во вторник в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили 25 авиарейсов, еще 24 рейса задерживаются, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Накануне в городе прошел обильный снегопад, который продолжался до утра вторника. За сутки выпало 17% месячной нормы осадков. Городские службы столицы убирают снег в усиленном режиме.

В аэропорту Внуково задерживаются 10 рейсов, в Домодедове – 8 рейсов. В аэропорту Шереметьево 25 рейсов были отменены, 6 рейсов задерживаются.

Согласно имеющимся данным, задержек и отмен нет лишь в подмосковном аэропорту Жуковский.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.