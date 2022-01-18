РИАМО - 18 янв. Услуга по разблокировки карты «Стрелка» упрощена – теперь не нужно вводить номер ранее выданной карты на региональном портале госуслуг, система сама подгрузит необходимые данные, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Как рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, этот процесс займет не больше 6 рабочих дней.

«Госуслуги переводятся в электронный вид и оптимизируются. Теперь жителям Подмосковья, чья карта «Стрелка» оказалась заблокированной, не нужно заново вводить ее номер, необходимые сведения автоматически подгружаются по номеру СНИЛС», – сказала Каклюгина.

Информация после обработки запроса придет в личный кабинет. Но готовую льготную карту нужно будет получить лично в офисе МФЦ.

Услуга «Выдача единых транспортных карт льготной тарификации» доступна на региональном портале госуслуг Подмосковья в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Соцпомощь», ее можно найти по ссылке.

Карта «Стрелка» – единая транспортная карта для безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья.