РИАМО - 18 янв. Министерство сельского хозяйства РФ опровергло массовое подорожание сладостей. Динамика цен на определенные категории товаров не превысила темпов инфляции, сообщает kp.ru.

«Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует», — говорится в заявлении ведомства.

В Минсельхозе отметили существенный рост издержек из-за повышения стоимости сырья, тары, упаковки, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости. При этом производители не допускают повышения цен на товары за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.

Принятые правительством меры помогли удержать динамику цен на муку и яйца в пределах темпов инфляции: цена пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, а яиц – на 7,7%.

Ранее СМИ сообщали, что крупнейшие в России производители кондитерской продукции заявили о росте цен с 1 февраля. Повышение стоимости печенья, шоколада, вафель и других сладостей составит от 6% до 23%.