РИАМО - 18 янв. Девятый гастрономический фестиваль «Русский холодец» состоится 5 февраля на территории музея «Княжий Двор» в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Концепция фестиваля в 2022 году построена на взгляде на гастрономию через призму культуры, традиций и народных обычаев.

Главным событием фестиваля станет конкурс на лучшее приготовление холодца. Также гостей ждут развлекательная программа, народные песни и концерты.

На конкурс будут приготовлены холодцы разных форм и видов. К примеру, российский флаг, павловопосадский платок, футбольное поле, гитара Владимира Высоцкого, «Шапка Мономаха». На фестивале приготовят холодцы из курицы, свинины, баранины и говядины. Также гостям представят заливное из стерляди, трески, креветок и даже студни из фруктов.

В конкурсной программе ежегодно участвуют более 30 уникальных холодцов, которые оценивает компетентное жюри. Финалом фестиваля станет вручение дипломов и наград.

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