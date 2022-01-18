РИАМО - 18 янв. Все дорожные службы перевели в Подмосковье на усиленный режим работы. За сутки они выполнили порядка 2 циклов обработки реагентами и очистки проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба областного Минтранса.

С вечера 16 января в Московском регионе продолжается снегопад. Во вторник может выпасть до трети от месячной нормы осадков, а общий прирост снега составит до 10 см. На сегодняшний день на дорогах работает более 2,3 тыс. единиц спецтехники и свыше 3,4 тыс. рабочих.

«В приоритетном порядке идет обработка и очистка дорог с высокой интенсивностью движения, маршрутов следования общественного транспорта, потенциально опасных участков дорог и тротуаров», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.



Он добавил, что общественный транспорт в области работает также в усиленном режиме. Для оперативного реагирования на остановках с наибольшим пассажиропотоком работают дежурные сотрудники.

К вечеру 18 января в регионе из-за снега ожидается ухудшение дорожно-транспортной ситуации. В Подмосковье действует экстренное предупреждение из‑за плохих погодных условий.

Водителей попросили минимизировать поездки на личном транспорте и отнестись с пониманием к работе дорожных служб. Также не стоит парковать автомобили на проезжей части и рядом с остановками наземного транспорта.