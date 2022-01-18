РИАМО - 18 янв. На прошедших новогодних праздниках за безопасностью жителей страны следили 82 тыс. спасателей, сообщил во вторник журналистам начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России Валентин Нелюбов.

«В новогодние праздники численность дежурных караулов достигала 82 тыс. человек. На дежурстве было порядка 19 тыс. единиц техники, это только касаемо автоцистерн», - рассказал Нелюбов.

По его словам, во время новогодних праздников также дежурили 3,5 тыс. единиц специальных пожарных автомобилей. Все пожарно-спасательные подразделения были переведены в усиленный режим работы с 9:00 30 декабря 2021 года.

В этом году россияне отдыхали с 31 декабря по 10 января.