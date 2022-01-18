РИАМО - 18 янв. На центральном участке Арбатско-Покровской линии столичного метро было прервано движение поездов из-за упавшего на пути человека. Мужчина выжил, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах.

Мужчина упал на пути на станции «Смоленская». Пострадавший не двигался, но реагировал на речь и вопросы.

Извлечь упавшего пассажира помог машинист по указанию диспетчера.

Утром во вторник из-за данного ЧП было прервано движение поездов от станции «Киевская» до «Курской». В обратном направлении составы ехали с задержками.